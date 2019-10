Fiorello lancia un appello: non c'è festival senza Vincenzo Mollica

Il 27 gennaio 2020 è una data che a prima vista non nasconde alcun arcano, in realtà se volgiamo il nostro sguardo all’interno del recinto della musica italiana, quella data assume un altro significato. E’ infatti il giorno in cui il giornalista Vincenzo Mollica andrà in pensione dalla Rai, proprio qualche giorno prima dell’inizio della 70esima edizione del festival di Sanremo prevista per il 4 febbraio.

Come riporta l'Ansa, a parere di Fiorello la manifestazione canora non può prendere il via senza la presenza di Mollica, quindi lancia, attraverso il proprio account Twitter, il suo allarme. Ecco cosa scrive lo showman siciliano: "Il 70º @SanremoRai non può cominciare senza il mitico "Balconcino" di @doreciakgulp #VincenzoMollica!!! Si faccia qualcosa. (contratto di consulenza esterna?) #amadeus #dgSalini #MollicaaSanremo! #nomollicanoparty".

Tra i molti commenti al tweet, anche quelli dell’ex direttore di Rai1 Giancarlo Leone ("Mollica, senza se e senza ma") e di Lucio Presta, manager del conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo, Amadeus ("Non scherziamo").