Ancora tracce di Niccolò Contessa: la sua nuova scommessa

Ancora tracce di Niccolò Contessa. Il cantautore romano, che con il suo progetto I Cani è stato insieme a Tommaso Paradiso (e i suoi Thegiornalisti) e a Calcutta tra gli anticipatori di quella nuova scena romana che negli ultimi anni ha portato artisti come Carl Brave, Franco126, Gazzelle e Giorgio Poi (solo per citarne alcuni) ad imporsi su scala nazionale, sparito dai radar da ormai qualche anno ricompare ora in veste di produttore. Dopo aver già affiancato Coez nelle lavorazioni degli album "Faccio un casino" e "È sempre bello" e collaborato con la band romana dei Testaintasca a "Siamo a pezzi", Contessa scommette ora su Tutti Fenomeni. Per 42 Records (stessa etichetta de I Cani) è appena uscito il singolo "Valori aggiunti" e potete ascoltarlo proprio qui sotto:

Dietro al nome d'arte di di Tutti Fenomeni si nasconde quello di Giorgio Quarzo Guarascio, rapper noto ai seguaci della new wave romana, tra trap e indie per le sue collaborazioni con il collettivo dei Tauro Boys.Classe 1996, originario di Monteverde, quartiere della Capitale appena sopra Trastevere, dopo la parentesi del progetto Skamarcho (su YouTube c'è ancora il video di "Saranno madri", uscito lo scorso anno) Giorgio Quarzo Guarascio ha iniziato a pubblicare singoli con il nome d'arte di Tutti Fenomeni: "Colazione a Cortina", "Per quanto ti amo", "Vuole soltanto me", "Troppa vendetta", tra lol rap e umorismo à la Pop X Nel 2018 l'incontro con Niccolò Contessa, di cui "Valori aggiunti" rappresenta il primo frutto.

Con i suoi I Cani Niccolò Contessa è discograficamente fermo all'album "Aurora" del 2016, mentre un anno fa è uscito a sorpresa il singolo "Nascosta in piena vista".