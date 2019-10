Kirk Hammett: "Ho un sacco di materiale per il prossimo album"

Sono ormai trascorsi tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo album dei Metallica “Hardwired…to Self-Destruct” (leggi qui la nostra recensione) e la band californiana non ha ancora ufficialmente dato il via ai lavori per un prossimo disco.

Il chitarrista della band, Kirk Hammett, parlando con Cosmo Music, ha però dichiarato di avere sviluppato qualche idea da sballo per il futuro album del gruppo.

Ha detto:

“Ho scritto un sacco di roba che ho messo da parte per la band, un sacco di roba. Per l'ultimo album non avevo nulla, perché ho perso la maggior parte delle mie idee quando ho perso il telefono, oltre 500 idee musicali... Mi ci è voluto molto tempo per riprendermi. E mi sono messo in testa che dovevo produrre il doppio di quanto facevo di solito, ho compensato in eccesso. Ho un sacco di materiale - davvero grandioso, ottima roba - che non vedo l'ora di mostrare agli altri ragazzi e trasformarla in musica, registrare, pubblicare l'album e avere del grande metal.”

Nell’attesa che i Metallica si mettano al lavoro su un nuovo album, è stato confermato che la band sarà protagonista di cinque importanti festival negli Stati Uniti il prossimo anno. Questa notizia giunge dopo che, il mese scorso, il gruppo si è visto costretto a posticipare il tour in Australia e Nuova Zelanda a causa del forfait del frontman James Hetfield entrato in un centro di riabilitazione per il recupero dalla dipendenza.