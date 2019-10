Tekashi 6ix9ine firma un contratto da dieci milioni di dollari

Daniel Hernandez, il rapper statunitense noto alle cronache musicali con lo pseudonimo Tekashi 6ix9ine, avrebbe firmato, dal carcere, un nuovo contratto discografico dall’importo di 10 milioni di dollari.

Tekashi 6ix9ine è attualmente in attesa di condanna con le accuse, tra le altre, di spaccio e possesso di armi da fuoco. È stato arrestato nel novembre 2018 ed è stato condannato a subire una pena minima obbligatoria di 47 anni dopo essersi dichiarato colpevole di un certo numero di accuse, ma ha concluso un accordo di cooperazione con il governo federale poco dopo il suo arresto con l’intento di ridurre la sua pena.

Il mese scorso, il rapper ha testimoniato in tribunale contro i suoi ex compagni nella banda dei Nine Trey, Anthony ‘Harv’ Ellison e Aljermiah ‘Nuke’ Mack, come da accordi con i federali.

La notizia dell’accordo discografico da 10 milioni di dollari è stata confermata da Billboard poco dopo il lancio di TMZ. A quanto sembra il contratto riguarda l'uscita di due album di 6ix9ine: uno da registrare in lingua inglese e l’altro in spagnolo.