Concerti: Lenny Kravitz torna in Italia nel 2020

Il 55enne rocker statunitense Lenny Kravitz, dopo i concerti tenuti quest'anno a Bologna e Milano (leggi qui la nostra recensione del concerto), torna in Italia per tre concerti con il suo "Here to Love" Tour. A seguire l’elenco dei tre live:

7 luglio Piazza Sordello - Mantova

9 luglio Palazzina di Caccia - Nichelino (To)

10 luglio Arena Santa Giuliana – Perugia

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 15 ottobre in esclusiva per gli ascoltatori di Virgin Radio. Va fatta una registrazione su virginradio.it per ricevere il codice che renderà possibile l'acquisto su www.ticketone.it/virginradio. A partire dalle ore 10.00 di giovedi' 17 ottobre i biglietti saranno in vendita sul circuito Ticketone e sul sito dalessandroegalli.com