Radio Uno Music Club: gli appuntamenti di questa settimana

Radio Uno Music Club, il programma radiofonico condotto da John Vignola, va in onda su Radio Rai Uno nel nuovo orario pomeridiano con inizio alle 15.00, dal lunedì al venerdì. Ecco il calendario di questa settimana:

lunedì 14 ottobre - Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e Francesco Baccini

martedì 15 ottobre - Niccolò Fabi

mercoledì 16 ottobre - Nico Sambo

giovedì 17 ottobre - il programma andrà in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, per il Premio Tenco

venerdì 18 ottobre - il programma andrà in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, per il Premio Tenco