Guns N' Roses, bandito un fan dai concerti della band per aver diffuso illegalmente della musica

A un fan dei Guns N’ Roses, Rick Dunsford, è stato vietato di partecipare ai concerti della band di Slash e Axl Rose dopo che ha Dunsford ha diffuso illegalmente alcune canzoni del gruppo online. In pratica Dunsford sarebbe entrato in possesso di una ventina di CD con del materiale inedito della formazione statunitense degli anni tra il 1999 e il 2001 pagando, e non è stato il solo, circa 15mila dollari per ottenere questo materiale, una volta appartenente al responsabile del settore A&R per la band Tom Zutaut, dalla persona che l’aveva acquistato all’asta. Il materiale sarebbe poi finito online, che è ciò che viene rimproverato a Dunsford. Scrive Loudwire che la band avrebbe poi raggiunto un accordo con Dunsford ottenendo indietro il materiale e restituendogli i soldi da lui pagati, ma a Dunsford ora non è più consentito di prendere parte alle esibizioni live dei Guns N’ Roses.

Scrive sempre Loudwire, riprendendo un’intervista rilasciata da Dunsford a Dwyer & Michaels, che il divieto sarebbe privo di indicazioni temporali: “Il divieto è grossomodo per il resto della mia vita”, ha raccontato Dunsford facendo riferimento alle parole che la security, mentre si trovava in fila per entrare al concerto del gruppo dello scorso 7 ottobre a Wichita, in Kansas, gli ha rivolto facendolo allontanare dal luogo dell’evento. “Hanno reso chiaro che se dovessi essere visto verrei arrestato sul posto. Avrei dovuto andarli a sentire domenica prossima”, ha aggiunto Dunsford, che è quello che si potrebbe a tutti gli effetti definire un super fan: come riferisce Loudwire, ha visto la band in concerto 32 volte, si è tatuato i loro autografi e ha chiamato suo figlio Axl.