Frank Zappa, non solo 'Halloween 73': esce il boxset di ‘Hot Rats’

"Frank Zappa - Halloween '73", in uscita il prossimo 25 ottobre, non è il solo cofanetto dedicato a Frank Zappa che vedrà la luce: anche il primo album solista dell’artista di Baltimora, “Hot Rats”, tornerà sul mercato in una nuova veste, per festeggiare i cinquant’anni dalla sua pubblicazione, avvenuta nell’ottobre del 1969.

Il cofanetto, intitolato “The Hot Rats Sessions”, in uscita il prossimo 20 dicembre, per il cinquantennale della prima esperienza discografica di Zappa senza i suoi Mothers of Invention – ma anche senza l’Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra, con la quale l’artista aveva inciso “Lump Gravy” nel 1967 – includerà sei dischi con versioni inedite dei brani dell’album, mix rari e altri materiali che vedranno per la prima volta la luce, come alcune fotografie mai pubblicate prima dell’artista e un gioco, lo “Zappa Land”, nel quale i concorrenti dovranno aiutare il musicista a tornare in studio per finire di lavorare al suo disco. Coloro che pre-ordineranno il cofanetto sul sito del musicista statunitense avranno subito a disposizione il download dell’outtake mix di "It Must Be a Camel": tutti gli altri possono invece ascoltare questo primo estratto su YouTube. Eccolo:

Il boxset di “Hot Rats” è composto da tutte le composizione che sono uscite delle sessioni d’incisione del luglio 1969 legate al disco. I brani sono stati mixati, a partire dai master originali multi-traccia, da Craig Parker Adams e masterizzati da Bob Ludwig. “The Hot Rats Sessions” è stato realizzato sotto la supervisione degli eredi di Zappa e prodotto da Travers e Ahmet Zappa. Verrà pubblicato anche in vinile 180 grammi, rosa traslucido, in edizione limitata.