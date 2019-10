Michael Jackson, un nuovo musical a Broadway

Un nuovo musical dedicato al percorso artistico e personale di Michael Jackson verrà ospitato nella via newyorkese dello spettacolo per eccellenza, Broadway, il prossimo anno. Scartata l’iniziale opzione di dargli come titolo “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” e intitolato infine "MJ", il musical è stato scritto da Lynn Nottage, mentre della coreografia si è occupato Christopher Wheeldon. La prima messa in scena a Broadway è prevista per il 6 luglio 2020, ma il musical entrerà regolarmente in cartellone, al Neil Simon Theatre della Grande Mela, solo a partire dal 13 agosto. Tra i brani presenti nello spettacolo non mancheranno classici come “Beat It”, “Billie Jean”, “The Way You Make Me Feel” e “Smooth Criminal”.

Rick Miramontez, un portavoce dello show, ha dichiarato, secondo quanto riferito dal New Musical Express: “Possiamo confermare che il musical di Michael Jackson ha un nuovo titolo”. E ancora: “Dal momento che lo spettacolo ha subito un’evoluzione nel corso del suo processo di sviluppo la produzione ha sentito che 'MJ' sarebbe stato una scelta più forte invece che affidarsi al titolo di una sola canzone”.

Il prossimo mese di dicembre verrà reso disponibile da Sony Music e dagli eredi di Michael Jackson un boxset celebrativo dei dieci anni di “This Is It”, il film-documentario sul tour che il Re del pop avrebbe dovuto portare sul palco nel luglio 2009, se non fosse venuto a mancare qualche settimana prima. Il cofanetto sarà stampato in edizione limitata e tutti i dettagli li trovate qui.