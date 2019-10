Record Store Day, le uscite del Black Friday di Legacy Recordings

Il prossimo Black Friday si avvicina e con esso gli scaffali dei negozi di dischi si preparano a essere riempiti dalle nuove uscite del Record Store Day, previsto per il prossimo 29 novembre. Tra esse, Legacy Recordings, divisione Catalogo di Sony Music Entertainment, pubblicherà una serie di vinili da collezione da 7 e 12 pollici, che includono live inediti e ristampe rare di artisti come Jeff Buckley, Cheap Trick, Elvis Presley, Pearl Jam, Kings Of Leon, Joe Satriani, Miles Davis, Jimi Hendrix e J. Cole: i vinili saranno distribuiti, solamente il 29 novembre, attraverso i rivenditori indipendenti aderenti all'iniziativa. Di seguito tutti i dettagli.

Jeff Buckley, Live On KCRW: Morning Becomes Eclectic (1LP - Inedito)

L’esibizioni di Jeff Buckley allo show del mattino della KCRW-FM “Morning Becomes Eclectic” debutta in vinile come parte della celebrazione del 25° anniversario del suo album di debutto "Grace". Ad accompagnare Buckley c’era la band con cui l’artista registrò “Grace” e include i brani "Mojo Pin," "So Real" e "Lover, You Should Have Come Over".

Cheap Trick, Are You Ready? ? Live 12/31/79 (2LP - Inedito)

Nella serata di chiusura del tour degli anni '70 al Forum di Los Angeles dei Cheap Trick i quattro rocker di Rockford hanno messo in scena brani come "I Want You To Want Me", "Surrender", "Dream Police" e molti altri ancora. Il vinile include mix inediti dei master multi-traccia originali.

J. Cole, 2014 Forest Hills Drive EP (12'' Single)

Le canzoni che hanno fatto diventare il terzo album di J. Cole un disco di platino: "Apparently," "Wet Dreamz," "No Role Modelz" e "Love Yourz".

Jimi Hendrix, Merry Christmas and Happy New Year EP (12" Picture Disc)

Con l'avvicinarsi del Natale 1969, Jimi Hendrix, il bassista Billy Cox e il batterista Buddy Miles furono impegnati in lunghissime prove per le loro apparizioni al Fillmore East di New York. Per celebrare l'occasione, Jimi preparò questo medley di brani preferiti delle feste per celebrare il Natale. Questo medley include "Little Drummer Boy", "Silent Night", "Auld Lang Syne " e "Three Little Bears", il tutto pubblicato in un picture disc con la copertina dell'album da un lato e la foto di Jimi vestito da Babbo Natale sull'altro.

Kings Of Leon, Day Old Belgian Blues (12" Single - Mai pubblicato in vinile)

“Day Old Belgian Blues” è stato registrato durante il tour europeo dei Kings of Leon che promuoveva il loro secondo album, “Aha Shake Heartbreak” (2004). L’EP dal vivo, con le versioni di "The Bucket", "Four Kicks", "Molly's Chambers", debutta su vinile in occasione del Record Store Day Black Friday.

Pearl Jam, MTV Unplugged (1 LP - Mai pubblicato in vinile)

Tre giorni dopo aver completato il loro primo tour americano, i Pearl Jam si dirigono a New York per svelare le canzoni dall'album di debutto “Ten”, che si prospettava già allora uno dei migliori album rock del 1992. Per la prima volta disponibili su vinile, i sette brani eseguiti durante la trasmissione MTV Unplugged, tra cui "Jeremy", "Even Flow", "Alive", "Black" e "State Of Love and Trust".

Elvis Presley, American Sound Sessions 1969 (2LP - Mai pubblicato in vinile)

Nel 1969 Elvis si dirige agli American Sound Studios con il produttore Chips Moman e un gruppo di musicisti locali. Da queste sessioni viene pubblicato “Elvis In Memphis”, uno degli LP più amati della sua carriera. Le American Sound Sessions 1969, disponibili per la prima volta su vinile, includono tre rarità e inediti estratti da queste leggendarie registrazioni.

Joe Satriani, Surfing With The Alien (Deluxe Edition) (2LP - Mai pubblicato in vinile)

“Surfing With The Alien” contiene canzoni come "Satch Boogie" e "Always With Me, Always With You". Questa edizione del disco di Joe Satriani include l'album originale rimasterizzato e una versione in vinile dell'album senza le sue principali linee di chitarra.

Miles Davis, Early Minor: Rare Miles From The Complete In a Silent Way Sessions (12" Single)

Nell'anno che passò tra lo scioglimento del quintetto negli anni '60 e la pubblicazione di “Bitches Brew”, Miles Davis registrò una serie di brani provvisori che culminarono poi nel magistrale album “In a Silent Way”. Pezzi come "Splashdown", "Early Minor" e "The Ghetto Walk" vengono pubblicati per la prima volta in vinile.