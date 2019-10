Harry Styles, nuova musica in arrivo?

Qualcosa bolle in pentola nell’universo musicale dell’ex One Direction Harry Styles, che con ogni probabilità sta in questi giorni preparando il suo ritorno di scena con alcuni criptici poster che, fotografati dai fan, stanno finendo non solo sui muri delle città ma anche in rete. I poster, sui quali spicca la frase “Do you know who you are?”, riportano la sigla TPWK, che è stata più volte utilizzata dal venticinquenne cantante di Redditch abbinata ai materiali promozionali del suo ultimo tour e che si traduce con “Treat People With Kindness”.

.@Harry_Styles is coming! Fans are spotting posters with the phrase "DO YOU KNOW WHO YOU ARE?".



Who's ready? 👀🔥 pic.twitter.com/pUDdpl92Z8 — Music News Facts (@musicnewsfact) October 9, 2019

Altro indizio che porta alla voce di “Sign of the Times” è il logo della Columbia Records che accompagna i poster. Mosse che si aggiungono al tweet di Styles della scorsa settimana, un laconico “Do”.

Do — Harry Styles. (@Harry_Styles) October 5, 2019

Styles ha debuttato come solista nel mercato del disco nel 2017 con il suo “Harry Styles”, al momento l’unico album in solitaria dell’artista dopo l’esperienza con la boy band uscita dall’edizione britannica di X Factor nel 2010. Chissà che i tempi non siano effettivamente maturi per la prossima prova di studio di Styles.