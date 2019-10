Finn Wolfhard salirebbe sulla macchina del tempo per vedere i Nirvana

Il 16enne Finn Wolfhard, protagonista della serie televisiva ‘Stranger Things’ - ma anche musicista con i Calpurnia – parlando con la rivista di viaggi Condé Nast Traveller ha rivelato in quale periodo storico vorrebbe essere trasportato con una ‘macchina del tempo’.

Ecco le sue parole: “Ritengo che negli anni '80 si potesse andare in luoghi più incontaminati, in un fiume veramente pulito per nuotare. Invece ora c'è molto più inquinamento”. Un altro motivo per il quale quel decennio sarebbe a lui gradito è di stampo musicale, infatti in questo modo avrebbe potuto vedere in azione alcune delle sue band preferite ora disciolte, in particolare “i primi concerti dei Nirvana”.