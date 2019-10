Morgan: denuncia e controdenuncia con un fotografo

Disavventura per Morgan che è stato denunciato dalla polizia per – come riporta il Corriere della Sera - esercizio arbitrario delle proprie ragioni dopo aver aggredito, questo mercoledì notte, un fotografo che lo aveva fotografato insieme a una donna in corso Garibaldi, a Milano.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il cantautore monzese ha strattonato il fotografo procurandogli uno strappo alla camicia. La donna insieme a Morgan ha raccontato agli agenti che il fotografo dopo la lite le ha detto che avrebbe voluto vendere gli scatti direttamente al musicista per evitare che non fossero pubblicate sulla carta stampata, pensando di poter ricavare fino a quindicimila euro. Il fotografo, dal canto suo, è stato denunciato per tentata estorsione.