Francesco Renga aggiunge un concerto al suo tour

‘L’altra metà Tour’ di Francesco Renga, che prende il via l’11 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, si aggiunge un live il 9 novembre al Palais di Saint Vincent, in Valle d’Aosta.

Ad accompagnare sul palco l’ex frontman dei Timoria saranno Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

Queste le parole con cui Francesco Renga approccia il nuovo ciclo di concerti:

“Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo che andrà in scena è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia”.