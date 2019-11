Flea, il pacifista

Intelligenza e guerra. Come Giove e Marte, i due pianeti che danno il titolo ai due macrocapitoli che compongono "Stadium Arcadium", il doppio album dei Red Hot Chili Peppers datato 2009. Flea, nel presentarlo davanti alle telecamere di Rockol, parlò della sua visione del mondo, purtroppo schiavo di una violenza alla quale nessuno pare abbia intenzione di porre un argine:

"Credo ci sia abbastanza violenza nel mondo, e che non ci sia bisogno di neanche un'altra singola violenza", spiegò lo storico elemento della band californiana: "Credo che tutte le pistole debbano essere fatte sparire. La violenza non è giustificata da nessun fine, forse l'unica eccezione è quella di fermare la gente violenta. Ma solitamente è gente pazza, cresciuta proprio con la violenza".

"In questo mondo, il dono e il lavoro che abbiamo da fare come band è fare la miglior cazzo di musica possiamo, di lavorare durante per fare qualcosa di bello", concluse il bassista: "Il nostro lavoro è la speranza di ispirare altre personea offrire quello che possono, così come noi abbiamo fatto con i nostri ispiratori, personaggi che noi ammiriamo, come Martin Luther King o John Coltrane".