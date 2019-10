Quando Serj Tankian parlava di estinzione di massa

Dopo "Elect the Dead" del 2007 e "Imperfect Harmonies" del 2010, nel 2012 il frontman dei System of a Down Serj Tankian pubblicava il suo terzo album da solista, "Harakiri". Davanti alle telecamere di Rockol, l'artista americano di origini armene aveva spiegato come la molla che lo spinse ad assemblare la sua terza fatica discografica in proprio fosse stato un tema che, negli anni a venire, sarebbe diventato estremamente attuale: il pericolo di estinzione di massa causato dall'impatto ambientale che l'attività umana ha sull'ecosistema terrestre.

"'Harakiri' è una parola giapponese che significa 'taglio orizzontale nell'addome', una forma di suicidio rituale nota anche come 'seppuku'. E' un modo nobile per togliersi la vita. L'ho scelto come titolo del disco perché è il primo brano che ho scritto ormai nel gennaio del 2011 per questo nuovo album. Il pezzo è una riflessione sulla gravosa moria di pesci e di uccelli in tutto il mondo. In tre settimane di quel gennaio migliaia di esseri viventi sono scomparsi dalla Terra. E' stato un evento che mi ha colpito molto, una sorta di catastrofe causata dagli uomini, dal sapore biblico. E' stato l'input che ha fatto nascere l'intero disco".

"Il resto delle canzoni sono nate a distanza di un anno, sono stato molto impegnato con altri progetti tra cui un musical, un libro, altri tre dischi. Le tematiche trattate nell'album sono una sorta di percorso, un flusso che si snoda tra i temi caldi di politica, società, ambiente ed economia, interpretati secondo il mio punto di vista".