Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: in streaming non solo trap e indie, i casi Beatles e Battisti

Da un lato il cantautore di Poggio Bustone è sbarcato su Spotify lo scorso 29 settembre dopo anni di assenza, dall'altro l'edizione celebrativa del cinquantennale di "Abbey Road" dei Beatles pubblicata lo scorso mese di settembre si è piazzata in settima posizione nella classifica degli album più ascoltati della piattaforma streaming. Tanto Lucio Battisti quanto i Fab Four, insomma, hanno dimostrato che i piani alti delle classifiche degli ascolti streaming non sono solo appannaggio della trap e dell'indie. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

