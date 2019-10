Mario Lavezzi: esce “Canti di sirene”, canzone scritta con Franco Califano

Domani, 11 ottobre, esce la nuova canzone del compositore, cantautore e produttore milanese “Canti di sirena” firmata da Mario Lavezzi e Franco Califano, a cui il cantautore romano ha collaborato poco prima della sua scomparsa avvenuta nel 2013.

Il brano anticipa l’uscita del cofanetto che celebra i cinquant’anni di carriera di Lavezzi, atteso sui mercati il prossimo 25 ottobre, e che presenterà diverse collaborazioni artistiche.

Il cantautore e produttore - già nei Camaleonti e cofondatore insieme ad Alberto Radius e Vince Tempera dei Il Volo - ha raccontato così “Canti di sirena”

“Avevo incontrato Franco in una trasmissione televisiva. Lui era sorpreso che non avessimo mai scritto una canzone insieme. Per me sarebbe stato un onore. Qualche tempo dopo, m’inviò un testo e, leggendolo, notai la stesura poetica, intensa e delicata: mi ricordai di una musica che avevo composto qualche tempo prima e che mi sembrava avesse le caratteristiche adatte al testo di Franco. Iniziai a cantarla per verificare se si uniformasse alle parole e, sorprendentemente, non mi fermai se non alla fine del testo. Mi sembrò una specie di sortilegio. Chiamai Franco : ‘o tu hai letto nel mio pensiero o io nel tuo…!’ mi rispose”