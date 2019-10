Metallica, Lars Ulrich su quel tour con gli AC/DC: “Eravamo in paradiso”

All'inizio degli anni '90 la band capitanata da James Hetfield ha suonato in apertura ai concerti degli AC/DC in occasione del “Razors Edge World Tour”. Lars Ulrich, a distanza di oltre 25 anni, ha raccontato cosa ha significato per i Metallica quel live direttamente a Brian Johnson in qualità di ospite al programma “A Life on the Road” - che vede il frontman della formazione di "Thunderstruck" intervistare altri esponenti di spicco della scena rock internazionale.

In una clip che anticipa la messa in onda dell’episodio, in programmazione sul canale americano AXS TV per il prossimo 13 ottobre, il batterista e compagno di James Hetfield ha descritto gli AC/DC come una delle principali influenze musicali non solo per i Metallica ma per Ulrich stesso. Ha ricordato poi che quel live del 1991 a supporto di Brian Johnson e soci, un’occasione per vedere i suoi eroi in azione, l’ha profondamente segnato:

“Suonare con voi, ragazzi, in quel tour nel 1991 - una delle ultime volte in cui abbiamo fatto da spalla a qualcuno - avere l’opportunità di essere a un passo da voi e guardarvi suonare ogni sera per sei settimane, ci ha fatto sentire in paradiso”.

Nei giorni scorsi i Metallica hanno lanciato un sito, MetallicaXX.com, con un misterioso conto alla rovescia che si concluderà proprio oggi, 10 ottobre. Le due X potrebbero far riferimento al ventennale dell'album dal vivo "S&M" - registrazione dei due concerti che hanno visto Hetfield e soci suonare insieme alla San Francisco Symphony Orchestra. Progetto già celebrato lo scorso settembre con gli spettacoli al Chase Center di San Francisco con la stessa Orchestra. Il prossimo 18 ottobre, per un'unica data in Italia, sarà proiettato il film "S&M2" - distribuito da Nexo Digital (qui l'elenco delle sale che lo proietteranno) - che presenta prorpio i più recenti concerti dei Metallica con la San Francisco Symphony Orchestra.