Giorgio Poi, la nuova canzone è ‘Erica cuore ad elica’. Ascolta

Il cantautore novarese, romano d’adozione, ha pubblicato oggi - 10 ottobre - la nuova canzone “Erica cuore ad elica”.

Giorgio Poi, che ha presentato il suo album “Smog” (qui la recensione) lo scorso marzo, ha collaborato con Luca Carboni nel singolo “Prima di partire” e dal prossimo 11 ottobre sarà impegnato in una serie di date in diverse città di Italia per il tour che lui stesso ha presentato su Instagram come “l’ultimo giro prima del letargo”.

Ascolta “Erica cuore ad elica”: