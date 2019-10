Ozzy Osbourne, il concerto a Bologna slitta ancora: sarà nel 2021

Ozzy Osbourne ha annunciato un nuovo spostamento delle sue date europee già rimandate: originariamente previste per il 2019, erano state spostate al 2020, compresa la tappa italiana, prevista il 10 marzo 2020 all'Unipol Arena di Bologna. Ora l'annuncio: tutto il tour nel vecchio continente si svolgerà nel 2020, anche se mancano i dettagli precisi.

Il Principe delle Tenebre lo ha annunciato con un video su Twitter: ""Non sto morendo, mi sto riprendendo - ci vuole solo un po' di più di più di quanto pensassi. Sono stanco di essere bloccato su un fottuto letto tutto il giorno. Non vedo l'ora di muovere il culo e ricominciare, ma ma ci vuole paziemza: devo rimandaere il tour europeo perché non sono pronto. Non mi ritirerò - ho ancora dei concerti da fare: voglio essere pronto al cento".

Il tour europeo sarebbe dovuto cominciare il prossimo 31 gennaio per poi concludersi il 16 marzo a Zurigo (Svizzera). Le date in Nord America sono invece confermate: la prima è prevista per il 27 maggio ad Atlanta. Live Nation, promoter del toyr, promette maggiori dettagli sulle nuove date e sui biglietti nei prossimi giorni: "Ulteriori info su nuova data e validità dei biglietti verranno rese note nei prossimi giorni. In attesa di nuove indicazioni, raccomandiamo a tutti i possessori del biglietto di conservare il proprio".