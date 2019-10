Kurt Cobain, all’asta la Fender del 1993 e il cardigan indossato nel live 'Unplugged in New York'

La casa d’asta Julien ha annunciato oggi, 9 ottobre, che il cardigan di color verde oliva indossato dal leader dei Nirvana durante il live andato in scena il 18 novembre 1993 a New York - e presentato nel disco “MTV Unplugged in New York”, di cui è attesa sui mercati la ristampa in vinile - sarà messo all’incanto. Sarà battuta anche la chitarra suonata da Kurt Cobain durante i concerti del gruppo a supporto dell’album “In Utero”. La sei corde è una Fender customizzata e realizzata nel 1993 - per anni in mostra alla Rock and Roll Hall of Fame.

L’asta si svolgerà su due giorni, il prossimo 25 e 26 ottobre, e presenterà anche alcuni testi scritti a mano di Bob Dylan, Eric Clapton e Bruce Springsteen.