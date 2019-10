Guns N' Roses: ecco un brano che non suonavano live dal 1992. Video

In occasione del concerto di Axl Rose e soci andato in scena lo scorso lunedì, 7 ottobre, i Guns N' Roses hanno eseguito dal vivo un brano che non proponevano live dal 1992. La canzone in questione è “Locomotive”, contenuta nel disco “Use your illusion II”. Stando alle informazioni riportate sul sito Setlist.fm, l'ultima volta che il brano è stato presentato durante uno spettacolo era il 20 febbraio 1992 a Tokyo, tappa del tour a supporto dei due album usciti nel 1991.

Ecco il video ripreso da alcuni fan durante il concerto di Slash e compagni, impegnati nel lungo tour della reunion, partito nel 2016 e che si concluderà il prossimo 2 novembre con lo show in programma al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas.