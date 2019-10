Milano Music Week 2019, nasce il Music Making Prize

Nell'ambito della prossima Milano Music Week, in programma nel capoluogo lombardo tra i prossimi 18 e 24 novembre, avrà luogo la prima edizione del Music Making Prize, riconoscimento concepito dall'industria discografica italiana per premiare le figure professionali operative nella filiare del comparto musicale tricolore: promossa da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, PMI – Produttori Musicali Indipendenti e AFI – Associazione Fonografici Italiani, in collaborazione con Milano Music Week, Rockol (media partner) e Linecheck (event partner), l'iniziativa si pone l'obbiettivo di valorizzare i professionisti, interni o esterni a una etichetta discografica, coinvolti nella realizzazione di un progetto musicale discografico, valutato per le soluzioni originali, qualitative e di maggior impatto più che in una logica quantitativa che rispecchi i risultati delle vendite, degli ascolti in streaming o delle visioni online.

Il premio si articolerà in sei categorie - "Miglior progetto discografico", "Migliore lavoro sull’identità artistica", "Innovazione nella produzione artistica", "Innovazione nelle strategie di comunicazione", "Innovazione nelle strategie di marketing" e "Migliore direzione creativa" - i cui concorrenti verranno esaminati da una giuria nominata da FIMI, PMI, AFI, Milano Music Week, Rockol e Linecheck.

Il termine per sottoporre la propria candidatura al premio - tramite un form disponibile sul sito ufficiale della manifestazione a questo indirizzo è fissato per il prossimo 31 ottobre. A questa prima edizione della manifestazione sono ammissibili solo i progetti discografici usciti tra il 06/10/2018 e il 06/10/2019: come data di pubblicazione si intende la data di pubblicazione della traccia o del video su canali di comunicazione pubblici o la data di messa in vendita del supporto fisico.

La shortlist dei candidati finalisti al premio verrà pubblicata sul sito ufficiale dell'iniziativa entro il prossimo 8 novembre: i vincitori delle diverse categorie verranno annunciati durante l’evento di premiazione che si terrà il prossimo 21 novembre presso lo spazio BASE di Milano, in via Bergognone 34.