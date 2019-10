Brett Anderson (Suede): 'Il britpop? Un cartone animato disgustoso, misogino, nazionalista e...'

Ovvero come ti massacro il britpop. Brett Anderson, leader della band alternative rock britannica dei Suede, ha speso parole durissime nei confronti del movimento che all'inizio degli anni '90 vide alcuni gruppi - tutti originari del Regno Unito - imporsi nelle classifiche internazionali: dagli Oasis e i Blur ai Pulp, passando per gli stessi Suede, che (almeno in un primo momento) furono tra i pesi massimi del movimento.

In un'intervista a BBC Hardtalk, Anderson ha demolito il britpop così:

"Me ne sono dissociato prestissimo, non appena ho visto che stava diventando un cartone animato da maschiacci, disgustoso, misogino e nazionalista. E ho portato i Suede a prenderne le distanze. Se questo ci ha portato ad essere snob? Probabilmente si fanno errori lungo il cammino, ma tu segui il tuo istinto. E vedendo quello che stava succedendo al britpop, a me è sembrato tutto piuttosto sgradevole. Ho pensato che i Suede non dovevano far parte di quella cosa".

I Suede festeggiano quest'anno i loro primi trent'anni di carriera, anche se la band - nata nel 1989 - si è sciolta nel 2003 per poi riunirsi nel 2010.