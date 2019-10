Music Biz, l’industria musicale spiegata facile: Tencent, saranno loro i dominatori della discografia?

La multinazionale cinese Tencent è nata solo vent’anni fa ma già vanta numeri da capogiro, con 700mila dipendenti in tutto il mondo e un utile netto annuo di quasi 400 milioni di dollari. Saranno loro tra dieci anni i dominatori della discografia globale? Ce lo chiediamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

