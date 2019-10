Piero Pelù campiona Greta Thunberg nel nuovo singolo 'Picnic all'inferno'

Piero Pelù e Greta Thunberg insieme in un canzone. È il singolo che segna il ritorno sulle scene discografiche del frontman dei Litfiba, "Picnic all'inferno", in uscita il prossimo venerdì, 18 ottobre. Non si tratta di un duetto virtuale: la voce della giovane attivista è stata infatti campionata. Pelù ha ripreso un discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre del 2018 a Katowice, in Polonia, elaborando un brano in cui la sua voce incontra quella dell'attivista svedese. Qualcuno, come riportato da Rockol, ci aveva già pensato: una band metal svedese (che ha rielaborato il discorso di Greta alle Nazioni Unite) e Fatboy Slim (che nel corso di un dj set ha inserito il campione del discorso tenuto dalla Thunberg all'assemblea dell'ONU nella sua "Right here, right now").

La canzone è stata prodotta dal cantante insieme a Luca Chiaravalli e anticipa il tour "Benvenuto al mondo", che terrà impegnato Pelù sui palchi dei club a novembre.