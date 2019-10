Concerti, Jesus and Mary Chain: una data in Italia ad aprile 2020

In attesa di spedire nei negozi il loro nuovo album, ideale seguito di "Damage and joy" del 2017, gli Jesus and Mary Chain hanno annunciato le date del tour che nella primavera del 2020 vedrà la band esibirsi dal vivo nei club europei, presumibilmente per presentare le nuove canzoni. Ma non solo: in occasione di questi concerti il gruppo scozzese suonerà per intero l'album "Darklands", il suo secondo album in studio, uscito nel 1987. E - sorpresa - nel calendario c'è anche una data in Italia.

La band arriverà nel nostro paese per un appuntamento unico ospitato dall'Alcatraz di Milano, dove suoneranno il 1° aprile 2020. Anche i fan italiani, dunque, avranno modo di rivivere dal vivo l'intero secondo capitolo della discografia degli Jesus and Mary Chain, pubblicato a due anni dall'esordio con "Psychocandy" e dopo che Bobby Gillespie lasciò la band per dedicarsi totalmente ai Primal Scream.

I biglietti per il concerto degli Jesus and Mary Chain all'Alcatraz di Milano saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle 11 di questo venerdì, 11 ottobre.