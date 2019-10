In collaborazione con

Cosa rende davvero speciale il cofanetto "Halloween 73", il documento dal vivo che contiene i due show tenuti da Frank Zappa all’Auditorium Theater di Chicago del 31 ottobre del 1973? Il doppio appuntamento in concerto per la notte di Halloween di 46 anni fa inaugurò una storica serie di spettacoli dal vivo con i quali il genio di Baltimora, per i dieci che seguirono, celebrò sul palco a New York la propria festività preferita - Halloween, appunto: per una serie di coincidenze, tuttavia, i live nella città dell'Illinois non solo sono stati tra i pochissimi a essere registrati e tramandati ai posteri (simile sorte l'ebbero solo quelli tenuti nel 1977 al Palladium, nella Grande Mela), ma fotografano anche il leader dei Mothers of Invention in un momento estremamente particolare e cretivo della sua carriera.

In attesa che il box set "Halloween 73" venga distribuito sul mercato, il prossimo 25 ottobre, ecco - nelle pagine che seguono - cinque curiosità sull'omaggio musicale che Frank Zappa si inventò per celebrare la notte più spaventosa dell'anno. Buona lettura!