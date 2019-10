Grateful Dead: esce un album con canzoni mai pubblicate prima

Uscirà il prossimo 22 novembre un album dal vivo dei Grateful Dead contenente canzoni mai pubblicate prima. Sbagliato definirle inedite, però: si tratta infatti di brani che la band californiana suonò tra il 1992 e il 1993 durante alcuni concerti, gli ultimi insieme a Jerry Garcia, che sarebbe morto di lì a poco.

Le registrazioni sono state raccolte dall'archivista della band, David Lemieux: il disco, intitolato "Ready or not", uscirà oltre che in cd e in digitale anche in versione doppio vinile (sul sito Dead.net è possibile acquistarne un'edizione limitata numerata a 2mila copie).

La formazione che suona nel disco è quella composta da Jerry Garcia e Bob Weir (voce, chitarra) Mickey Hart e Bill Kreutzmann (batteria), Phil Lesh (basso) e Vince Welnick (tastiere). Qui sotto è possibile ascoltare un'anteprima dell'album:

Questa la tracklist:

01 Liberty – Madison Square Garden, New York, NY (10/14/94)

02 Eternity – The Pyramid, Memphis, TN (4/2/95)

03 Lazy River Road – Dean Smith Center, University of North Carolina, Chapel Hill, NC (3/25/93)

04 Samba In The Rain – The Omni, Atlanta, GA (3/30/95)

05 So Many Roads – Star Lake Amphitheatre, Burgettstown, PA (6/23/92)

06 Way To Go Home – Deer Creek Music Center, Noblesville, IN (6/28/92)

07 Corrina – Madison Square Garden, New York, NY (10/14/94)

08 Easy Answers – Spectrum, Philadelphia, PA (9/13/93)

09 Days Between – Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, CA (12/11/94)