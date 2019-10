Nick Cave sulla cover di Snoop Dogg di ‘Red right hand’: ‘Mi ha fatto sorridere’

In occasione della nuova quinta stagione di “Peaky Blinders”, serie televisiva disponibile su Netflix, Snoop Dogg ha presentato una sua personale interpretazione del brano “Red right hand” del leader dei Bad Seeds - con cui ha presentato lo scorso 3 ottobre il nuovo album "Ghosteen" (qui la recensione).

Nick Cave - a margine di una tappa del suo tour “Conversations with Nick Cave”, come riporta la rivista musicale britannica “New Musical Express” - nell’esprimere una sorta di frustrazione verso quella che è una delle sue canzoni più famose, di cui ha detto: “mi segue come un cane randagio”, ha commentato la versione del re della West Coast del pezzo scritto dal cantautore australiano. L’autore del brano, usato come tema principale nella serie creata da Steven Knight, ha detto in merito all’interpretazione di Snoop Dogg - rispetto ad altre cover di “Red right hand”: