Maneskin, Damiano David insultato per il suo abbigliamento

Damiano David, leader della band romana i Måneskin, si è servito di Instagram per raccontare e commentare un episodio accaduto a Roma: due poliziotti e, successivamente, una ragazza inglese hanno rivolto commenti non proprio positivi verso l’abbigliamento del cantante. La voce di “Morirò da re” ha raccontato - con una serie di stories pubblicate sui social l’accaduto:

“Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top e un poliziotto ha commentato il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole: ‘Guarda come cazzo è vestito questo’.”

Damiano ha inoltre riportato di aver ricevuto, subito dopo, un commento simile da una ragazza inglese; questo fatto ha sorpreso il cantante dei Måneskin più degli insulti ricevuti dai poliziotti: “Finché questo commento viene da due sempliciotti italiani, lo posso anche capire. Anzi, non lo posso capire ma me lo aspetto. Ma quando viene da una ragazza giovane e inglese, mi rendo conto come questa mentalità sia ancora radicata non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo.” Il frontman del gruppo romano ha poi concluso rivolgendo un messaggio alle persone che criticano il suo aspetto: “Volevo solo consigliarvi di aprire la mente”.