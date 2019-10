Michael Stipe: 'Per il mio album solista dovrete aspettare'

Il già frontman dei R.E.M. Michael Stipe ha incontrato la stampa oggi, martedì 8 ottobre, al Maxxi di Roma, per la presentazione dell'edizione italiana del suo libro fotografico "Our Interference Times - A Visual Record", realizzato insieme allo scrittore canadese autore di "Generazione X" Douglas Coupland. L'artista, recentemente tornato all'attenzione degli appassionati grazie al singolo "Your Capricious Soul", incalzato dai giornalisti presenti ha fatto luce sulle prossime mosse della sua carriera musicale solista:

“L’album? Dovete aspettare, non sento la pressione di far uscire uno dopo l’altro e in modo consecutivo i miei singoli. Seguo solamente l’istinto. Non ho fretta. Pubblicherò canzoni solo quando mi sentirò pronto. Non trattenete il respiro e godetevi il viaggio”

Relativamente ai rapporti con i suoi ex compagni di gruppo, Stipe ha dichiarato:

“Domani sera andrò a cena con Mike, ma sono in buoni rapporti anche con Pete”

Il frontman di Decatur, Georgia, ha colto l'occasione anche per precisare come tutti i proventi dalla vendita del suo nuovo singolo - "Your Capricious Soul", appunto - saranno devoluti in beneficenza al movimento di lotta contro i cambiamenti climatici Extinction Rebellion: