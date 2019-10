Rolling Stones, guarda il video live inedito di 'You Can't Always Get What You Want' da 'Bridges To Buenos Aires'

Sul canale YouTube ufficiale dei Rolling Stones è stato reso disponibile il video inedito dell'esecuzione di "You Can't Always Get What You Want" - classico della band di Mick Jagger e Keith Richards originariamente pubblicato in "Let It Bleed" del 1969 - tenuta nell'aprile del 1998 al River Plate Stadium di Buenos Aires, dove la storica formazione britannica tenne cinque delle sette date previste dalla branca sudamericana del tour in supporto a "Bridges to Babylon".

Lo spezzone sarà incluso nella pubblicazione "Bridges To Buenos Aires", attesa sul mercato per il prossimo 8 novembre in DVD, Bluray, Box DVD+2CD, Box Bluray+2CD, triplo vinile colorato in tiratura limitata, triplo vinile standard e formato digitale. Ecco, di seguito, la tracklist del film concerto:

(I Can't Get No) Satisfaction

Let's Spend The Night Together

Flip The Switch

Gimme Shelter

Sister Morphine

Its Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

Saint Of Me

Out Of Control

Miss You

Like A Rolling Stone (featuring Bob Dylan)

Thief In The Night

Wanna Hold You

Little Queenie

When The Whip Comes Down

You Got Me Rocking

Sympathy For The Devil

Tumbling Dice

Honky Tonk Women

Start Me Up

Jumpin' Jack Flash

You Can't Always Get What You Want

Brown Sugar