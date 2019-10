Thom Yorke, concerti in Europa nell'estate 2020

Impegnato in questi giorni nella branca nordamericana della sua tournée, che si concluderà con una doppia data al Greek Theatre di Los Angeles i prossimi 29 e 30 ottobre, Thom Yorke tornerà a esibirsi in Europa nel corso della prossima estate: il frontman dei Radiohead è stato infatti confermato tra gli headliner di due festival di alto profilo sul panorama del Vecchio Continente.

Il cantante e compositore di Oxford si esibirà alla prossima edizione del festival Open'er a Gdynia, in Polonia, il prossimo primo luglio, e - pochi giorni dopo - alla cinquantesima edizione del festival di Roskilde, in Danimarca, in programma tra i prossimi primo e 4 luglio: nel cartellone della manifestazione che nel 2000 fu funestata dal terribile incidente che vide nove spettatori perdere la vita durante il set dei Pearl Jam, oltre a Yorke, sono stati confermati anche Pusha T, Whitest Boy Alive, CHAI, Tropical Fuck Storm e No Ones, band fondata dal già chitarrista dei R.E.M. Peter Buck con Scott McCaughey.