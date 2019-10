Fatboy Slim mixa dal vivo Greta Thunberg su 'Right Here, Right Now'. Video

Qualcuno - è cosa nota - ci aveva già pensato: in Rete, nei giorni scorsi, era già apparso un meme audio che sovrapponeva uno stralcio dal discorso di Greta Thunberg al Climate Action Summit dello scorso 23 settembre al palazzo delle Nazioni Unite - più precisamente, quello che recitava "right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, whether you like it or not. Right here, right now" - con la celebre "Right Here, Right Now", brano originariamente pubblicato da Fatboy Slim nel suo secondo album, "You've Come a Long Way, Baby" del 1999.

Ora, per la giovane attivista svedese per la lotta ai cambiamenti climatici, è arrivato anche l'endorsement diretto dell'ex Housemartins: Norman Cook, nel corso di un recente DJ set, ha inserito il campione del discorso tenuto dalla Thunberg all'assemblea dell'ONU direttamente nel suo brano.

It has been brought to my attention that @FatboySlim has mixed @GretaThunberg’s speech into “right here, right now” and it’s incredible pic.twitter.com/16ZoVCG1Y7 — Matthew (@TorbsTalks) October 6, 2019

Al momento la diretta interessata non ha commentato pubblicamente la trovata del DJ e produttore di Bromley, ma non è da escludere che la stessa Thunberg possa accogliere con divertito favore la boutade dell'artista, così come aveva già fatto quando il meme che riproponeva in chiave death metal lo stesso intervento era diventato popolare in Rete:

I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019

"Ho mollato questa faccenda del clima", scrisse, in tono del tutto scherzoso, Greta: "D'ora in avanti farò solo death metal!".