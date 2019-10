Noel Gallagher: 'I fan? Non sanno cosa vogliono, vadano affanculo'

Quante volte abbiamo artisti - che siano band, o cantanti, di qualsiasi genere o estrazione - lamentarsi nelle interviste della pressione esercitata su di loro da pubblico e fan? Nel novero di creativi ossessionati dalle opinioni e dal giudizio nel pubblico non si può iscrivere di certo Noel Gallagher: il già principale compositore degli Oasis, intervistato dal canale YouTube First We Feast, ha ammesso candidamente di non preoccuparsi affatto dell'orientamento degli ascoltatori, per una ragione più semplice di quanto si possa pensare.

"I fan non sanno cosa cazzo vogliono", ha spiegato il maggiore dei fratelli Gallagher: "Vogliono che faccia musica che ricordi quella degli Oasis... Beh, i fan non volevano Jimi Hendrix, prima che Jimi Hendrix arrivasse, e nemmeno volevano gli Oasis, prima che arrivassero. E nemmeno i Sex Pistols. I fan non sanno cosa vogliono finché non arriva qualcuno a darglielo. La sapete una cosa? Non è che mi alzo la mattina o vado a letto la sera pensando a cosa vogliono i fan. Se mai mi fossi preoccupato di cosa vogliono i fan, innanzitutto non avrei lasciato gli Oasis. Sarei ancora qui a incassare assegni, viaggiando separato dal resto del gruppo, come fanno tutte le cazzo di rock band da trent'anni a questa parte. Perché non ci arrivano, o forse perché non hanno abbastanza palle da mollare il colpo e iniziare a fare roba per conto loro. Quindi non mi interessa cosa vogliono i fan, che vadano affanculo".