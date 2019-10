Alice In Chains, in arrivo il whisky 'All Secrets Known'

E' stato battezzato "All Secrets Known" - come il brano d'apertura dell'album "Black Gives Way to Blue" del 2009, il primo registrato dalla band di Seattle con il contributo del frontman William DuVall - un nuovo whisky commercializzato con il marchio degli Alice In Chains: il distillato - un bourbon invecchiato in botti utilizzate per la lavorazione della tequila - è stato prodotto dalla società specializzata Few Spirits in collaborazione con la Warner Music Artist Services. "Non esistono liquori più associabili al rock del whisky e della tequila", ha spiegato in un comunicato Paul Hletko della Few Spirits: "Il sound degli Alice In Chains è unico, e noi siamo stati ispirati dal loro coraggio nel creare uno stile capace di rompere con le convenzioni e il passato: esistono molti tipi di tequila invecchiati in botti di bourbon, ma è raro trovare un bourbon invecchiato in botti di tequila. E noi l'abbiamo fatto".

Il liquore sarà messo in vendita al prezzo di 75 dollari a bottiglia negli stati americani di California, Colorado, Illinois, New York e Washington, e sulle piattaforme specializzate online.