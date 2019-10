Rihanna, esce in autunno un libro fotografico. Video

Verrà pubblicato nel corso dell'autunno, più precisamente il 24 ottobre, "Rihanna", libro fotografico incentrato sulla vita e sulla carriera della cantante nata a Saint Michael, Barbados, nel 1988: il volume, edito da Phaidon e disponibile in diverse versioni - da quella standard da 140 euro alla "Ultra Luxury Supreme", già andata sold out - ripercorrerà le opere della voce di "Stay" per mezzo di oltre mille immagini distribuite su 504 pagine. Annunciato dalla casa editrice come una sorta di "biografia per immagini", il volume farà luce sui dietro le quinte dell'attività dell'artista come "musicista, donna di spettacolo, stilista e imprenditrice".

"Non vedo l'ora di condividere con voi questa collezione di fotografie incredibili", ha commentato per mezzo di una nota l'artista: "Sono molto grata ai fotografi che con il loro lavoro hanno contribuito alla realizzazione di questo libro. E sono davvero contenta di poterlo finalmente condividere con tutti".

Il volume, nella differenti versioni, può essere preordinato sul sito ufficiale aperto appositamente per l'operazione editoriale a questo indirizzo.