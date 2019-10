Madonna, concerto rinviato per un infortunio al ginocchio

Una delle date della residency che sta vedendo Madonna impegnata sul palco del BAM Howard Gilman Opera House di Brooklyn, New York, per promuovere dal vivo il suo nuovo album in studio "Madame X" è stata rinviata a data da destinarsi per permettere alla popstar italoamericana di guarire da un infortunio al ginocchio. A renderlo noto è stato lo staff della cantante, che poco prima dello show in programma nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre, sui canali social ufficiali dell'artista ha fatto sapere: "Madonna, al momento, sta facendo i conti con un infortunio al ginocchio: al fine di recuperare completamente, i medici le hanno consigliato di riposare per i prossimi tre giorni".

A commentare l'accaduto - per bocca del suo alter ego Madame X - è stata anche la stessa Madonna, sul suo account Instagram ufficiale: "E' difficile per Madame X ammettere di essere anche un essere umano fatto di carne e sangue, che dovrà riposare per tre giorni per recuperare da un infortunio al ginocchio. Non sono una abituata a mollare. Questo mi fa male più di quanto possiate immaginare. E' tempo di togliersi questi tacchi e queste calze a rete per qualche giorno. Grazie per la comprensione, ci vediamo presto".

Dopo la conclusione, il prossimo 12 ottobre, della serie di concerti a New York, Madonna ha in programma altre stringhe di appuntamenti a Chicago (tra il 15 e 27 ottobre), San Francisco (tra il 31 ottobre e il 4 novembre), Las Vegas (tra i 7 e il 10 novembre), Los Angeles (tra il 12 e il 25 novembre), Boston (tra il 30 novembre e il 2 dicembre), Filadelfia (tra il 7 e l'11 dicembre), Miami (tra il 14 e il 22 dicembre), Lisbona (tra il 12 e il 23 gennaio 2020), Londra (tra il 26 gennaio e il 15 febbraio) e Parigi (tra il 18 febbraio e l'8 marzo). Benché al momento lo staff della cantante non abbia ancora annunciato ufficialmente date in Italia, pare che ci siano già stati contatti tra l'entourage dell'artista e il teatro San Carlo di Napoli in vista di un possibile concerto a marzo 2020.