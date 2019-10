Finneas: "E' più facile esibirmi con Billie che da solo"

Finneas O’Connell, il fratello della 17enne popstar californiana Billie Eilish – che la scorsa settimana ha pubblicato il suo primo EP solista "Blood Harmony" - ha parlato del perché preferisce esibirsi sul palco con la sorella piuttosto che farlo da solo.

Parlando con il magazine statunitense Billboard, Finneas dice:

“Cerco di affrontare le due cose allo stesso modo nei loro rispettivi aspetti. Se sto facendo una canzone con Billie, è per Billie. Lei deve voler indossare quella canzone ogni giorno. E penso di provare a fare la stessa cosa quando faccio una canzone per me stesso... Provo a trattarle entrambe in quel modo, come se fossi una specie di A&R per lei e poi un A&R per me stesso.”