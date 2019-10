Wings: in vendita il loro tour bus psichedelico

L’8 ottobre verrà messo all’asta il tour bus psichedelico di Paul McCartney, che la sua ex band, gli Wings, usarono quasi 50 anni fa. Il bus a due piani ha un valore stimato di 15/25.000 sterline. L'autobus, in origine, negli anni Cinquanta e Sessanta, era adibito al trasporto in Essex e nel Norfolk, prima che fosse acquistato da McCartney per il tour estivo degli Wings nel 1972.

Dopo il tour, prima finì fuori da un rock bar a Tenerife, in Spagna, per poi trovare la sua sistemazione definitiva nel giardino del proprietario di quel bar. L’attuale proprietario, Justin James, dichiara a BBC News:

"Sono andato a trovarli circa 10 anni fa e ho visto questa cosa marcire nel suo giardino sul retro. Gli dissi, ‘Lo voglio’. Non sapevo cosa ne avrei fatto. Ho solo pensato che non doveva marcire a Tenerife. Ci sono voluti otto anni per riportarlo (nell'Oxfordshire), perché era in un posto difficile da raggiungere, sepolto in quel campo. Con le gru sono riuscito a recuperarlo”.

James ha detto che sperava di usarlo per dei tour musicali per bambini, ma non è mai partito. Dice ancora:

“Suppongo che qualcuno potrebbe far funzionare quel motore, ma sfortunatamente non sono io quella persona”.

James ha inoltre affermato di aver speso 25.000 sterline dietro all'autobus, e che se ne ricaverà di più donerà il profitto in eccesso all'ente benefico Arms Around the Child, di cui è amministratore. Il bus lo potete vedere nel video qui sotto.