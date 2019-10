A Pete Doherty è stata sospesa la patente per sei mesi

Al rocker inglese Peter Doherty è stato comminato dal tribunale di Folkestone un divieto di guida di sei mesi, oltre ad una multa di circa 10.000 euro.

Come riporta il Mirror, Doherty è stato beccato per quattro volte per eccesso di velocità dallo stesso autovelox. A sua discolpa il musicista, che era sempre alla guida di un Volkswagen Transporter, in tribunale ha detto che non era in grado di poter leggere la velocità della sua auto a causa di una luce del cruscotto rotta.

Pete Doherty è stato sorpreso a correre oltre le 30 miglia all'ora (50 chilometri all’ora) nel medesimo tratto di strada a Cliftonville, nel Kent. La prima volta a Capodanno, andava a 40 miglia all'ora, cinque giorni dopo viaggiava a 38 miglia all'ora. Mentre il 6 gennaio e il 20 gennaio andava a 36 miglia all'ora.

Il mese scorso, Doherty, sempre originale, è stato visto cavalcare una bicicletta trascinata dai suoi cani husky.

Tra pochi giorni Pete Doherty sarà in concerto in Italia per tre volte: l’11 ottobre al New Age Club di Roncade, il 12 al Teatro Centrale di Roma e, a chiudere, il 13 ottobre ai Magazzini Generali di Milano.