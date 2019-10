Yann Tiersen, a dicembre il nuovo album: subito i primi due brani

Uscirà il prossimo 6 dicembre il nuovo album di Yann Tiersen, “Portrait”, una raccolta di rivisitazioni di alcuni brani del compositore francese inclusiva anche di tre inediti. Il disco, registrato dai turnisti Emilie Tiersen, Ólavur Jákupsson e Jens L Thomsen nello studio di Tiersen sull'isola di Ushant, in Bretagna, è stato realizzato con la collaborazione di John Grant, Gruff Rhys dei Super Furry Animals, Stephen O'Malley dei Sunn O))) e dei Blonde Redhead. Le incisioni sono avvenute in presa diretta su nastro 24 tracce 2” e il disco è stato poi mixato su nastro stereo ¼ e infine masterizzato da nastro a vinile: “Portrait” sarà infatti reso disponibile su triplo vinile, doppio CD, audiocassetta e in digitale. Sia la versione trasparente che quella nera del vinile includono un 7" con nuove versioni alternative al clavicembalo di "Comptine d'Un Autre Été (L'Après-Midi)" e "The Waltz of the Monsters". Yann Tiersen, discograficamente fermo a “All”, uscito lo scorso mese di febbraio, commenta così la scelta in procedere in questo modo:

Limitare la nostra abilità di manipolare digitalmente, sovraincidere o fare cambiamenti, ha donato al processo di registrazione energia e una tensione meravigliosa, elementi che pensavo fossero andati persi per via delle infinite possibilità che la registrazione digitale offre. Per mantenere la musica nel mondo reale bisogna evitare di tradurre il suono in 1 e 0.

I primi due brani estratti dall'album, “Introductory Movement” (feat. Stephen O'Malley) e “Monochrome” (feat. Gruff Rhys) possono già essere ascoltati. Eccoli qui:

I 25 pezzi rivisitati da Tiersen in “Portrait” provengono dall'intera carriera dell’artista, a partire dal suo album di debutto “The Waltz of the Monsters” (1995). La tracklist completa, insieme alla sua cover, la trovate qui sotto:

Introductory Movement (featuring Stephen O'Malley)

The Long Road (La Longue Route)

Monochrome (featuring Gruff Rhys)

Chapter 19 (featuring Ólavur Jákupsson)

Rue des Cascades (featuring Ólavur Jákupsson)

The Old Man Still Wants It

Gwennilied (featuring Emilie Tiersen)

Prad (featuring Stephen O'Malley)

Diouz An Noz (featuring Emilie Tiersen & Ólavur Jákupsson)

Porz Goret

La Dispute

Pell (featuring Emilie Tiersen)

Erc'h (featuring Ólavur Jákupsson)

The Wire (Sur le Fil)

The Waltz of the Monsters (featuring Emilie Tiersen)

Closer (featuring Blonde Redhead)

Naval

The Jetty

Koad (featuring Ólavur Jákupsson)

Prayer No.2

Gronjord (featuring Ólavur Jákupsson)

Kala (featuring Ólavur Jákupsson)

Comptine d'Un Autre Été (L'Après-Midi)

Tempelhof (Part 2)

Thinking Like A Mountain (Feat. John Grant & Stephen O'Malley)