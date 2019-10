Lana Del Rey, un duetto con Joan Baez a Berkeley: guarda il video

Non è raro che Lana Del Rey renda omaggio alle donne della canzone americana, signore delle classifiche in anni in cui la cantautrice statunitense ancora non era venuta al mondo. Dopo il tributo a Joni Mitchell dei giorni scorsi con “For Free”, che Elizabeth Woolridge Grant ha interpretato al WaMu Theater di Seattle, ieri, 6 ottobre, la cantautrice newyorkese non solo ha scelto un’altra cover, “Don’t Think Twice, It’s All Right”, scritta da Bob Dylan e resa nota da una delle voci del folk a stelle e strisce, Joan Baez, ma ha accolto sul palco la stessa Baez per cantare insieme a lei un altro classico del suo repertorio, “Diamonds & Rust”. Potete vedere il video del duetto qui:

Il concerto di Berkeley, in California, di Lana Del Rey fa parte del tour dell’artista a supporto del suo “Norman Fucking Rockwell”, pubblicato lo scorso mese di agosto. Terminata la branca statunitense Lana Del Rey porterà la sua musica sui palchi europei e britannici. Per quanto riguarda, invece, le attività dal vivo di Joan Baez, la folk singer ha concluso nell’estate 2019 il suo tour di addio alle scene. Per l’occasione, noi di Rockol siamo andati a sentirla a Collegno: potete leggere qui la nostra recensione.