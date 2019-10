Ivana Spagna, i dettagli del nuovo album ‘1954’

La cantante di Valeggio sul Mincio si prepara, come già riferito, a dare alle stampe il prossimo 25 ottobre il nuovo album “1954”, il primo disco d’inediti di Ivana Spagna in sette anni, da quando – nel 2012 – era stato pubblicato “Four”. Dopo aver anticipato il singolo “Nessuno è come te”, l’artista ha condiviso i dettagli di “1954”. Su tutti, la cover dell’album – che trovate qui di seguito tanto nella versione CD quanto nella versione vinile –, e la tracklist del disco.

Il numero che dà il titolo al disco, 1954, è l’anno di nascita di Ivana Spagna, che compie 65 anni il prossimo 16 dicembre. L’album è costituito da dieci canzoni: “Nessuno è come te”, “Mi manchi tu”, “Prigioniera nel tuo nido”, “Se io se lei”, “Essenza e anima”, “Nonostante tutto”, “Nel tempo”, “Amici per amore”, “Chissà se mai” e “Cartagena”.

“1954” sarà presentato al Megastore Mondadori di Milano (via Marghera, 28 - ore 18.30) lo stesso giorno della pubblicazione del disco, il 25 ottobre, e il 30 ottobre a La Feltrinelli di Napoli (Piazza dei Martiri, ore 18.00). Per ogni album venduto sarà devoluto 1 euro alla Onlus City Angels che assiste cittadini in difficoltà fondata nel 1994 da Mario Furlan.