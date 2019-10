"Break the wall", residenza artistica per producer e band a Milano

Parte al Circolo Arci Bellezza di Milano, in via Bellezza 16/A, "Break the Wall - Percorsi musicali per l'inclusione". Aggiudicandosi un bando SIAE - Per chi crea, ​lo storico circolo milanese diventa dal 19 ottobre residenza artistica gratuita destinata a una decina di giovani producer musicali, con e senza disabilità, e ad almeno sei gruppi di quattro/cinque musicisti, di cui uno con disabilità (o con la possibilità di inserirne uno nella formazione.

L'età degli artisti, che provengono dall'area della città di Milano e da alcune realtà della regione Lombardia, varierà dai ​16 ai 34 anni​.

Durante la residenza verranno organizzate, a titolo totalmente gratuito, attività di formazione e aggiornamento sulla composizione e sulla produzione musicale, sulla gestione tecnica del palco e degli spettacoli, attraverso sessioni dedicate al lavoro con strumenti musicali e supporti tecnologici digitali. I docenti saranno Umberto Palazzo, Cesare Marocco e Dario Tornaghi.

La selezione dei candidati si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2019.

A conclusione del programma sono previsti tre giornate di festival durante le quali saranno presentate le nuove produzioni musicali e un tour di quattro/cinque date.

Le tre giornate di festival saranno il 16, 17 e 18 aprile 2020.

Il tour in Lombardia, invece, si svolgerà tra maggio e giugno 2020.

A questo link, maggiori informazioni sulle candidature.