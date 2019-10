Michael Stipe, se state penando per scaricare ‘Your Capricious Soul’ è giusto così

Presi dalla notizia del ritorno sulle scene del già frontman dei R.E.M. Michael Stipe in versione solista in molti – soprattutto chi ancora non l’ha ascoltato - non hanno forse prestato sufficiente attenzione alla scelta di Stipe e del suo team di diffondere il singolo “Your Capricious Soul”, pubblicato dall’artista della Georgia lo scorso weekend, del tutto al di fuori dei canali tradizionali. Raccontata nel dettaglio da Rockol in occasione della pubblicazione del brano, la mossa sta iniziando a far parlare, specie per le difficoltà che i fan di Stipe stanno riscontrando nell’accaparrarsi “Your Capricious Soul”, distribuita solamente in formato Aif e scaricabile solo dal sito del cantautore gratuitamente, al costo di 0.77 dollari o con una libera offerta che sarà devoluta agli attivisti di Extinction Rebellion, che Stipe ha presentato come un gruppo che “mi ha dato l’incentivo a spingere la pubblicazione e a non aspettare”. Per quanto riguarda invece la piattaforma video prediletta da Stipe per la clip che accompagna il singolo, la scelta è ricaduta su Vimeo, invece che sul più quotato YouTube.

Lost in the fact that Michael Stipe released a new single yesterday is that he launched his single completely off any normal music platforms (YouTube, Apple, Spotify, Deezer, Google). And it worked.



Fair trade music... it's a thing. — Ethan Kaplan (@ethank) October 6, 2019

Tutti i dettagli per la fruizione del brano sono stati spiegati su Twitter anche dal collaboratore di lunga data della band di “Losing my Religion” Ethan Kaplan, che ieri ha sottolineato sul social network che Stipe “ha lanciato il suo singolo completamente fuori da qualsiasi piattaforma musicale normale (YouTube, Apple, Spotify, Deezer, Google). E ha funzionato”. “Commercio musicale equo”, conclude Kaplan. L’esclusività non è però destinata a durare: tra un mese “Your Capricious Soul” approderà anche sulle piattaforme più tradizionali.