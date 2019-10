Il successo all'inizio degli anni '90 grazie al suo eponimo album d'esordio, volato al primo posto della classifica americana grazie a hit come "Another sad love song" e "Breathe again", che permisero alla cantante di riscuotere un grande successo anche in Europa. L'affermazione con "Secrets", il secondo disco, datato 1996, 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Poi il crollo, mentre altre dive puntavano ai vertici delle classifiche. Scalzandola e togliendole la corona dalla testa. Anche se oggi i suoi dischi non sono più dei veri e propri campioni di vendite, Toni Braxton resta pur sempre una rispettabile reginetta dell'r&b contemporaneo. Nel giorno del suo 52esimo compleanno ripercorriamo la sua carriera attraverso 10 canzoni.