Alice Cooper, il documentario ‘Live From The Astroturf’ alla premiere londinese

Il documentario musicale “Live From The Astroturf, Alice Cooper” avrà la sua premiere a Londra mercoledì prossimo, 9 ottobre. La pellicola, che sarà presentata al Castel Cinema di Hackney della capitale britannica, si concentra su una performance rara della band originaria dello shock rocker andata in scena al Good Records di Dallas nel 2015: la musica registrata in quell’occasione era stata pubblicata da Alice Cooper in occasione del Record Store Day.

Alla premiere londinese saranno presenti anche il già bassista di Alice Cooper Dennis Dunaway – nella stessa occasione il musicista introdurrà anche il suo cortometraggio “Cold, Cold Coffin”, su un ricco tycoon che finisce per scoprire che la sua giovane moglie lo ha sposato solo per i suoi soldi - , Cindy Smith Dunaway – la persona dietro all’iniziale look glam della band -, il chitarrista Ryan Roxie, il proprietario del Good Records Chris Penn e il regista di “Cold, Cold Coffin” Brian Cichocki.

Ecco il trailer di “Live From The Astroturf, Alice Cooper”:

La voce di “School’s Out” è attualmente impegnata a portare la sua musica sui palchi del Regno Unito. Dai primi di novembre si sposterà invece negli Stati Uniti e, infine, da febbraio, in Australia e Nuova Zelanda.